Mercato - Barcelone : Neymar, la raison de la rupture entre Messi et Bartomeu !

Publié le 27 août 2020 à 12h00 par T.M.

Lionel Messi est donc décidé à quitter le FC Barcelone, agacé notamment par la direction actuelle et Josep Maria Bartomeu. Et visiblement, Neymar ne serait pas étranger à cela. Explications.

Depuis mardi soir, c’est le cas Lionel Messi qui est au centre des toutes les discussions. Présent au FC Barcelone depuis son plus jeune âge, l’Argentin a acté son divorce avec le club catalan en communiquant ses envies d’ailleurs à sa direction. De quoi faire trembler toute la planète football, mais aussi au-delà. Entre les Blaugrana et Messi, cela serait donc terminé. A 33 ans, La Pulga souhaiterait désormais aller voir ailleurs, agacée par le climat actuel autour du Barça. Et c’est notamment Josep Maria Bartomeu qui est pointé du doigt. Une cassure entre Messi et son président qui remonterait notamment à l’été dernier avec l’échec du retour de Neymar au FC Barcelone.

La goutte de trop ?