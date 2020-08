Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG aurait posé ses conditions pour l’opération Lionel Messi !

Publié le 27 août 2020 à 9h15 par T.M.

Lionel Messi souhaite donc quitter le FC Barcelone cet été. La question semble maintenant être quelle pourrait être son prochain club. Alors que les regards se tournent vers Manchester City, le PSG se tiendrait visiblement à l’affût.

Cela semblait inimaginable il y a quelques mois et pourtant… On se dirige bien tout droit vers un divorce entre Lionel Messi et son club de toujours, le FC Barcelone. Agacé par tout ce qui se passe actuellement autour du club catalan, l’Argentin a atteint le point de non-retour et souhaite désormais faire ses valises, alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Le bras de fer pourrait donc être lancé, même si les deux parties veulent éviter d’entrer une guerre pour obtenir gain de cause. La solution pourrait finalement être que le Barça accepte de lâcher Messi contre un certain montant. Mais qui pourrait assumer une telle opération pour recruter le sextuple Ballon d’Or ? Alors que la priorité du principal intéressé irait vers Manchester City, où officie Pep Guardiola, le PSG ne serait également pas loin.

Le PSG intéressé, mais...