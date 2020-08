Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion au sommet pour Lionel Messi !

Publié le 27 août 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi vient d’enfoncer encore un peu plus le FC Barcelone dans la crise avec sa demande de départ, une nouvelle réunion au sommet aurait eu lieu entre les dirigeants Blaugrana.

Lionel Messi plonge le FC Barcelone dans une crise sans précédent. Déjà fragilisés après l’humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), les Blaugrana sont désormais au bord de la rupture, alors que la Pulga aurait fait savoir, via burofax, qu’il souhaitait quitter le club. Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, ainsi que tous ses conseillers (le PDG Oscar Grau, le secrétaire technique Ramon Planes et le directeur sportif Javier Bordas), se sont réunis afin d’évoquer la question de l’avenir de l’international argentin. Et une chose semble très claire dans ce dossier…

Bartomeu veut garder Messi