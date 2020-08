Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet et Mandanda pourraient se retrouver en concurrence !

Publié le 27 août 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

L’OM, malgré un contexte financier assez difficile, a réussi deux jolis coups cet été en prolongeant Dimitri Payet puis Steve Mandanda. Et les deux joueurs, qui sont à un stade avancé de leur carrière, lorgnent déjà sur les mêmes fonctions pour leurs reconversions futures… Explications.

Le 27 juin dernier, Jacques-Henri Eyraud lâchait une petite bombe en conférence de presse en annonçant que Dimitri Payet (33 ans) avait accepté de prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec l’OM tout en baissant son salaire : « Je peux vous annoncer que Payet va prolonger deux ans avec l’OM jusqu’en 2024. Et au delà, s’inscrire dans un projet de reconversion pour devenir un cadre majeur du sportif de l’OM », avait d’ailleurs précisé le président du club phocéen. Mercredi, c’est Steve Mandanda (35 ans) qui, à son tour, a fixé son avenir en prolongeant jusqu’en 2024 à l’OM. Et les deux internationaux français, semblent avoir les mêmes envies pour leur après-carrière.

Payet et Mandanda visent un gros poste à l’OM

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Steve Mandanda a eu droit, au même titre que Dimitri Payet, à une future offre de reconversion en CDI pour intégrer l’organigramme de l’OM une fois sa carrière de joueur terminée. Et le gardien marseillais lorgnerait notamment sur la fonction de directeur sportif, un poste dont rêve également Payet pour son avenir. En clair, les deux hommes pourraient un peu se « marcher dessus » dans les années à venir lorsque se posera la question de leur reconversion à l’OM. Et reste désormais à savoir si une véritable concurrence s’installera alors entre Payet et Mandanda…

