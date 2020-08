Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda adresse un message à Villas-Boas et Eyraud !

Publié le 27 août 2020 à 8h45 par La rédaction

Visiblement enchanté d’avoir prolongé son contrat avec l’OM, Steve Mandanda a tenu à remercier notamment André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud.

La nouvelle a été officialisée mercredi après-midi par l’OM : Steve Mandanda (35 ans) a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. L’emblématique gardien phocéen, présent au club depuis 2007 (hormis la saison 2016-2017 où il était passé par Crystal Palace), fait désormais partie des grandes figures historiques de l’OM. Et dans un message diffusé sur son compte Instagram , Mandanda a rendu hommage à André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, respectivement entraîneur et président de l’OM, pour leur implication dans cette prolongation.

« L’OM, bien plus qu’un club pour moi »