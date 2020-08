Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel contrarié pour l'arrivée d'un buteur !

Publié le 27 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Pour la saison 2020/2021, l’effectif de l’ASSE devrait radicalement changer. S’il espère voir partir certains joueurs, Claude Puel souhaite aussi certaines arrivées, notamment en attaque.

L’AS Saint-Etienne a besoin de dégraisser lors de ce mercato pour, notamment, alléger la masse salariale. Avec déjà quatre arrivées au compteur, les Verts souhaitent aussi vendre certains joueurs au plus vite tels que Ryad Boudebouz, Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Yann M'Vila, Loïs Diony et Miguel Trauco. Mais Claude Puel souhaite aussi continuer les achats pour renforcer son attaque.

Puel rembarré par sa direction pour Aboubakar et Crivelli