Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup en or proposé au Barça pour oublier Lionel Messi ?

Publié le 27 août 2020 à 13h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone pourrait bien dire adieu à Lionel Messi. Une perte terrible pour le club catalan qui va devoir faire oublier l’Argentin. Une mission complexe, mais il existerait certaines solutions.

Au FC Barcelone, on savait qu’un jour ou l’autre, il allait falloir vivre sans Lionel Messi. Mais on n’imaginait certainement pas que ce jour arriverait si vite et dans de telles conditions. Alors que le club catalan est un véritable champ de ruines actuellement, l’Argentin a annoncé ses envies d’ailleurs à sa direction. Un coup de tonnerre pour les Blaugrana, qui, ne voulant pas entrer dans une guerre avec leur joueur, pourraient bien se résoudre à s’en séparer. Pour Ronald Koeman, le projet pourrait donc être plus complexe que jamais avec cette énorme perte de Messi. Ce jeudi, L’Equipe assure qu’Antoine Griezmann sera l’un des piliers du futur schéma du Néerlandais. Mais à lui tout seul, le champion du monde ne fera pas oublier Lionel Messi. Il va donc falloir venir certaines stars et des portes s’ouvriraient pour Josep Maria Bartomeu et la direction culé.

La solution Sadio Mané ?

Forcément, pour le FC Barcelone, remplacer le meilleur joueur du monde sera une tâche très délicate. Comment se relever donc de ce départ annoncé de Lionel Messi ? La solution pourrait se trouver du côté de Liverpool. En effet, selon les révélations de TMW , le club catalan se serait vu proposer les services de Sadio Mané. A 28 ans, le Sénégalais est l’une des stars offensives de Jürgen Klopp chez les Reds, avec qui il est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2023. Attirer Mané ne sera toutefois pas donné, mais avec l’argent récupéré du départ de Messi, cela pourrait être une solution. De plus, Ronald Koeman connait très bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres à Southampton. De possibles retrouvailles en prévision ? A moins que l’attaquant de Liverpool ne soit finalement chipé par le Real Madrid. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait récemment révélé, les Merengue suivent de très près l’ancien joueur de Metz.

Quid de l’option Dybala ?

La succession de Lionel Messi pourrait donc rapidement devenir un sujet brulant au FC Barcelone. Mais cela fait déjà quelques jours que ce feuilleton anime la rubrique mercato. Et en Italie, il était dernièrement question de Paulo Dybala. Alors qu’un nouveau projet de met en place à la Juventus sous la houlette d’Andrea Pirlo, l’Argentin rencontre toujours des difficultés à se mettre d’accord avec sa direction pour prolonger son contrat. Une brèche dont pourrait profiter le Barça pour faire de La Joya le successeur de La Pulga. A suivre…