Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato : Le Real Madrid craque pour… Lukaku !

Publié le 18 août 2020 à 19h15 par Alexis Bernard

Pour prendre la succession de Karim Benzema, le Real Madrid commence à dresser une liste de numéro 9 susceptible de venir s’installer sur le front de l’attaque madrilène. Et Romelu Lukaku a de plus en plus de partisans à Madrid.

Impressionnant de puissance et d’efficacité lors de la dernière demi-finale d’Europa League, Romelu Lukaku confirme son extraordinaire forme du moment. Sous les ordres d’Antonio Conte, l’attaquant belge est un monstre qui prend une réelle envergure cette saison. Et du côté du Real Madrid, on commence sérieusement à penser à lui. D’après nos sources, son nom fait partie de la short-list madrilène, celle que les dirigeants commencent à dresser pour la succession de Karim Benzema.

Lukaku sous haute surveillance

A bientôt 33 ans, Karim Benzema est en pleine possession de ses moyens. Sa saison 2019-2020 en témoigne, il est un leader du Real Madrid et un buteur de classe internationale. Le Français a assumé le départ de Cristiano Ronaldo et Zidane lui fait une entière confiance. Mais le Real Madrid pense à l’après. Et si Luka Jovic a été recruté pour lui prêter mains fortes, avec l’intention d’organiser une passation dans les années à venir, l’erreur de casting est réelle et le Real Madrid souhaite à présent se débarrasser de Jovic. Le chantier de la succession de Karim Benzema est donc ouvert et les dirigeants surveillent activement le marché pour 2021. Erling Haaland et Kylian Mbappé sont les deux priorités du club, deux talents clairement ciblés. Mais d’après nos sources, comme Sadio Mané (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter Milan) est placé sous haute surveillance…