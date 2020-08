Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Thauvin s'accélère !

Publié le 18 août 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

A un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin commence à y voir plus clair pour son avenir. Plusieurs clubs sont intéressés et son prix semble petit à petit se dessiner. Explications.

Après une saison blanche à cause d'une blessure de la cheville, Florian Thauvin s'apprête à démarrer la saison avec l'Olympique de Marseille. En effet, le Champion du monde était de retour à la compétition au moment où la saison de Ligue 1 s'est arrêtée. Résultat, le début de la saison marquera le retour à la compétition de l'ancien joueur de Newcastle. Toutefois, il ne disputera peut-être pas l'ensemble de la saison avec l'OM. Et pour cause, le contrat de Florian Thauvin prend fin en juin 2021 ce qui jette un froid sur son avenir. D'autant plus que comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le club phocéen n'est toujours pas passé à l'action et n'a donné aucune nouvelle à son joueur. « On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe », confiait Pablo Longoria à ce sujet. Et tout semble s'accélérer.

Plusieurs clubs européens sur Thauvin ?

En effet, selon les informations de L'Equipe, plusieurs clubs se sont mobilisés pour recruter Florian Thauvin. Ainsi, trois clubs de Serie A ainsi qu'une formation de Premier League sont à l'affût. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'AC Milan est récemment revenu à la charge pour le Champion du monde tandis que l'Inter Milan et l'AS Roma sont également dans le coup. Reste à savoir qui est l'équipe anglaise qui s'est positionnée. Mais une chose est sûre, Florian Thauvin semble susciter l'intérêt de plusieurs clubs ce qui pourrait permettre à l'OM de réaliser une belle vente.

Vers un départ à la Fekir ?