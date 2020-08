Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud annonce la couleur pour la suite du projet McCourt !

Publié le 18 août 2020 à 15h30 par T.M.

Malgré la volonté de Mohamed Ayachi Ajroudi, Frank McCourt campe sur ses positions et ne veut pas vendre l’OM. L’Américain entend donc continuer à la tête du club phocéen. Et alors que le projet est entré dans une nouvelle phase, Jacques-Henri Eyraud a fait le point.

Cela fait désormais plusieurs semaines que le dossier de la vente de l’OM anime l’actualité sur la Canebière. En effet, les fans phocéens ont eu des étoiles dans les yeux en voyant les ambitions colossales exposées par Mohamed Ayachi Ajroudi. Déterminé à ramener Marseille sur le devant de la scène, l’homme d’affaires franco-tunisien se heurte toutefois à un mur. En effet, arrivé en 2016 à la tête de l’OM, Frank McCourt n’a pas l’intention de céder son bien et n’a cessé de le répéter au fil des semaines. « On l'a répété des centaines de fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. L’OM n’est pas à vendre », assurait récemment un proche de Frank McCourt. L’avenir de l’OM s’écrirait donc avec l’ancien patron des Dodgers et du côté du Vélodrome, on est toujours ambitieux comme l’a fait savoir Jacques-Henri Eyraud.

« Stabiliser notre niveau de performance pour jouer le podium »

Avec la récente nomination de Pablo Longoria, l’OM est entré dans la seconde phase du projet de Frank McCourt. A quoi faut-il donc s’attendre pour cette nouvelle étape ? Dans des propos accordés à L’Equipe , Jacques-Henri Eyraud a fait le point, lâchant : « Cette saison s’annonce passionnante avec le retour de l’OM en Ligue des champions, une première depuis sept ans. Elle s’annonce aussi étrange avec le Covid-19 qui bouleverse tout et ne nous permettra pas de démarrer devant tous nos supporters, ce qui est un crève-cœur. Notre ambition est de stabiliser notre niveau de performance pour jouer le podium et poursuivre avec succès sur les cinq prochaines années la deuxième phase de notre plan qui doit ramener l’OM dans le top 20 européen ».

« Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble… »