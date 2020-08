Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départs, recrues… Une réunion décisive à venir avec Koeman !

Publié le 18 août 2020 à 14h30 par T.M.

D’ici quelques heures, Ronald Koeman devrait prochainement être nommé entraîneur du FC Barcelone. Le Néerlandais va ainsi prendre la succession de Quique Setien, remercié ce lundi. Chargé de lancer un nouveau cycle, l’ancien joueur du Barça devrait posé les premières bases de son projet ce mardi.

Le remaniement a donc commencé au FC Barcelone. Alors que les élections présidentielles ne se tiendront finalement qu’en mars prochain, le renouveau a commencé avec le départ de Quique Setien. Arrivé en janvier dernier, l’Espagnol laisse donc sa place sur le banc de touche. Désormais, en Catalogne, on attend de savoir qui viendra le remplacer. Et sauf surprise, cela devrait être Ronald Koeman, bien connu du côté du Camp Nou pour avoir joué au Barça. « Un retour au Barça ? Oui, j'aimerais bien, mais ce ne sera définitif qu'une fois que la signature sera apposée. En attendant, je ne peux rien dire à ce sujet, même si j'en avais envie », vient d’ailleurs d’annoncer le Néerlandais. Koeman va donc se voir confier la mission de relancer le club catalan. Pour cela, il va donc falloir monter un projet solide car au Barça, on va quasiment repartir de zéro. Et tout devrait prochainement se décider…

Qui quittera le Barça cet été ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , une réunion serait prévue ce mardi entre Ronald Koeman et la direction du FC Barcelone afin de définir les contours de son projet. L’une des questions sera notamment de connaitre la composition de son effectif pour la saison prochaine, alors qu’un grand renouvellement est annoncé en Catalogne. Qui fera donc ses valises cet été ? A l’occasion de cette réunion, chaque cas devrait être étudié à l’instar d’Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, mais aussi des cadres du groupe actuel comme Luis Suarez, Jordi Alba ou Sergio Busquets. Pas encore officiellement nommé sur le banc du FC Barcelone, Koeman a déjà d’épineux dossiers à gérer et cela ne s’arrêterait pas là.

Comment renforcer le Barça ?

Outre la question des départs, celle des renforts devrait aussi être au programme de cette réunion entre la direction du FC Barcelone et Ronald Koeman. Le cas Donny Van de Beek devrait alors être évoqué. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le futur entraîneur blaugrana souhaite débarquer avec le joueur de l’Ajax Amsterdam dans ses valises. En Espagne, on évoque un montant de 25-30M€ pour le milieu de terrain néerlandais. Des renforts pour le Barça qui pourraient aussi très bien concerner les joueurs de retour de prêt. Là, tous les regards se tournent vers Philippe Coutinho. Avec Koeman, le Brésilien aura-t-il une seconde chance ? De même, les cas Todibo ou encore Alena devraient être discutés.