Mercato - Barcelone : Enorme coup dur à prévoir pour Ivan Rakitic ?

Publié le 18 août 2020 à 5h00 par T.M.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ivan Rakitic verrait notamment d’un bon oeil un retour au FC Séville. Problème, du côté de l’Andalousie, on ne semble pas vraiment optimiste à ce sujet.

Suite à l’humiliation connue en Ligue des Champions, le FC Barcelone prépare un grand coup de balai afin d’entamer un nouveau cycle. Pour cela, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. En première ligne, on retrouverait notamment Ivan Rakitic. Ayant perdu son statut d’intouchable au Barça, le Croate n’a plus qu’un an de contrat. C’est donc maintenant qu’il s’en séparer pour récupérer un peu d’argent. Mais encore faut-il trouver preneur pour le vice-champion du monde. De son côté, Rakitic n’a pas caché son envie de retourner du côté du FC Séville, mais Monchi n’a pas donné de bonnes nouvelles aux Blaugrana à ce sujet.

« Cela parait très difficile pour ne pas dire impossible »