Mercato - PSG : L’opération Messi déjà ficelée ?

Publié le 27 août 2020 à 15h45 par La rédaction

Tout porte à croire que le dossier Lionel Messi pourrait d’ores et déjà être ficelé. Explication.

A l’heure où la volonté de départ de Lionel Messi a été officialisée par le FC Barcelone, le sujet du futur club de l’attaquant argentin est désormais sur la table. Selon Catalunya Radio , Lionel Messi aurait appelé Pep Guardiola la semaine dernière pour lui proposer de le rejoindre. Le coach catalan a bien sûr marqué son plus grand intérêt. De surcroît, Marcelo Bechler, le journaliste brésilien à l’origine des révélations, a affirmé que Messi avait déjà choisi Manchester City.

Un accord déjà calé avec Manchester City ?

A la lumière de ces différentes informations, il est permis d’en tirer la conclusion qu’entre Messi et Manchester City, l’affaire est probablement ficelée. Un terrain d’entente contractuel a probablement été trouvé. En effet, pour que Messi officialise son choix de partir du FC Barcelone, c’est qu’il a quelque chose de solide derrière. Sinon, il n’aurait certainement pas pris le risque de s’exposer publiquement comme cela. On peut tout à fait supposer que le clan Messi travaille sur le sujet depuis quelque temps et qu’ayant obtenu des garanties de City, il a activé concrètement le plan de départ de Barcelone…