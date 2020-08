Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern Munich fait une grosse annonce pour Lionel Messi !

Publié le 27 août 2020 à 21h30 par La rédaction

La séparation entre Lionel Messi et le FC Barcelone n’a jamais été aussi proche. La question est encore de savoir dans quel club jouera l'Argentin la saison prochaine. Mais visiblement ce ne sera pas en Bavière.

La lourde défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions était celle de trop. Le FC Barcelone avait annoncé que tous les joueurs n’étaient pas intransférables sauf quelques-uns dont faisait partie Lionel Messi. Si le Barça voulait que Luis Suarez s’en aille, c’est bien Lionel Messi qui pourrait faire ses valises en premier. En désaccord avec sa direction, la Pulga aurait pris la décision de partir. Plusieurs clubs ont été cités pour accueillir le sextuple Ballon d’Or : Manchester City, Inter Milan, Juventus, Manchester United, PSG et le Bayern Munich.

« On ne peut pas se le permettre »