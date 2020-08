Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le départ de Messi relançait le feuilleton Neymar ?

Publié le 27 août 2020 à 20h15 par T.M.

Faute d’argent, le FC Barcelone a dû à nouveau faire une croix sur Neymar pour cet été. Toutefois, il se pourrait bien que tout soit relancé avec le futur départ de Lionel Messi…

Après son échec de l’été dernier, le FC Barcelone avait prévu de revenir à la charge auprès du PSG pour tenter de faire revenir Neymar. Mais le coronavirus est passé par là et les caisses du club catalan ont été vidées. Faute d’argent pour assumer une telle opération, Josep Maria Bartomeu avait alors expliqué qu’il fallait certainement oublier le retour du Brésilien. Mais depuis, les choses ont encore bien changé au Barça. En effet, le club est actuellement secoué par les envies de départ de Lionel Messi. Décidé, l’Argentin veut faire ses valises cet été. Une perte énorme qu’il faudra alors pallier pour le FC Barcelone et c’est à nouveau vers Neymar que les regards pourraient se tourner.

Un retour de flamme à prévoir ?