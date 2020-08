Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale à 560M€ se dessine pour Messi !

Publié le 27 août 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Entre le PSG et Manchester City, on se disputerait les services de Lionel Messi en coulisse. Cependant, les Skyblues auraient un léger avantage dans la course à la signature du capitaine du FC Barcelone et prépareraient une opération à 560M€.

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. Depuis mardi soir, le feuilleton Lionel Messi est passé à un tout autre stade. Jusque-là, la presse évoquait seulement des velléités de départ de la part du capitaine du FC Barcelone, mais elles se sont considérablement confirmées au fil des dernières heures. TyC Sports a révélé mardi soir que Messi aurait fait savoir aux dirigeants du Barça qu’il comptait plier bagage et se servir de la clause figurant dans son contrat lui permettant de quitter le club à chaque fin de saison selon son bon vouloir. La Onda Cero a rapidement confirmé les informations du média argentin en assurant que « la décision est définitive » du point de vue du joueur. D’ailleurs, d’après le journaliste d’ Esporte Interativo Marcelo Bechler, l’opération Messi serait déjà bien ficelée et il devrait s’engager en faveur de Manchester City où officie Pep Guardiola à la tête de l’effectif mancunien. Néanmoins, il ne faudrait pas écarter le PSG de la course à la signature, même si Manchester City semblerait bien parti pour le recruter.

Malgré la menace PSG, Manchester City prépare sereinement son coup

D’après TyC Sports, le PSG serait plus apte à s’attacher les services de Lionel Messi que Manchester City. En effet, à cause de ses récents déboires avec le Fair-Play Financier, les Skyblues ne seraient pas en mesure de débourser une importante compensation financière au FC Barcelone pour le transfert de Lionel Messi contrairement au PSG. De plus, le club de la capitale proposerait un alléchant salaire, supérieur à celui qu’offrirait City. De quoi remettre la balle au centre ? Pas vraiment. D’après The Daily Telegraph, le PSG ne compterait pas prendre le risque de se mettre en danger concernant leurs finances fragilisées par le Covid-19 et ses retombées. En outre, le PSG ne voudrait pas être à nouveau dans le collimateur de l’UEFA et serait hors course alors qu'étrangement, Manchester City aurait selon le média britannique les moyens de mener à bien cette grosse opération. En effet, les Skyblues mettraient sur pied un gros coup qui coûterait au total 560M€ au City Football Group sur plusieurs années. Le groupe proposerait un contrat longue durée à Messi qui le lierait à Manchester City pendant trois ans avant de rejoindre le club affilié des Citizens , à savoir New York City FC. Plus tard, il aurait la possibilité de devenir un ambassadeur du City Football Group. Une opération colossale se mettrait donc en place de l’autre côté de la Manche pour Lionel Messi où son transfert serait bel et bien en cours de préparation.

Pour le transfert de Messi, Manchester City aurait un plan