Mercato - Barcelone : Bartomeu, Messi… Un coup de tonnerre se profile au Barça !

Publié le 27 août 2020 à 16h45 par Th.B.

Lionel Messi pourrait finalement contraindre Josep Maria Bartomeu à rendre son tablier. Jusqu’ici réticent à l’idée de quitter ses fonctions, le dirigeant du FC Barcelone serait prêt à le faire si Lionel Messi faisait une grande annonce dans les médias.

Après l’humiliation subie par le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), beaucoup de socios et d’observateurs attendaient la démission de Josep Maria Bartomeu. Néanmoins, le président du FC Barcelone aurait la ferme intention d’aller au bout de son mandat alors que les élections présidentielles auront lieu en mars 2021. En parallèle, l’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres en interne et aux quatre coins de l’Europe. Tout le monde parle de la prochaine destination de l’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2021, et Manchester City serait plus que jamais le favori à sa signature alors que le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation. Cependant, Lionel Messi pourrait finalement rester au Barça et enclencher un gros changement en interne.

Bartomeu prêt à démissionner pour que Messi reste !