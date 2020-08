Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse argentine lâche une bombe pour le transfert de Messi au PSG !

Publié le 27 août 2020 à 17h00 par Th.B. mis à jour le 27 août 2020 à 17h01

Alors que Manchester City mènerait la danse dans la course à la signature de Lionel Messi, le PSG aurait proposé un meilleur contrat au capitaine blaugrana ainsi qu’une compensation financière pour le FC Barcelone que Manchester City ne pourrait pas débourser. Explications.

Et si Lionel Messi ne rejoignait finalement pas Pep Guardiola ? Entraîneur de Manchester City, l’ancien technicien du FC Barcelone aurait de fortes chances d’accueillir La Pulga à l’Etihad Stadium cet été. En effet, d’après Marcelo Bechler et diverses informations de journalistes, les Skyblues seraient les plus à même de frapper un grand coup avec Messi. D’ailleurs, Lionel Messi semblerait même être proche d’annoncer son départ du Barça pour le club mancunien. Mais le PSG ne serait pas en reste dans ce dossier et pourrait même déjà avoir tout changé.

Une offre défiant toute concurrence de la part du PSG ?

Sérieux média argentin, TyC Sports a lâché une bombe dans le dossier Lionel Messi. Selon les informations récoltées par les journalistes du média, le PSG offrirait un contrat de bien meilleure qualité que Manchester City à La Pulga , avec qui plus est la possibilité de retrouver son ancien compère d’attaque Neymar. De plus, le champion de France serait disposé à verser une importante compensation financière au FC Barcelone, Lionel Messi étant sous contrat jusqu’en juin 2021, ce que Manchester City ne pourrait pas faire, à cause de ses récents déboires avec l’UEFA et le Fair-Play financier. Le PSG serait donc susceptible de rafler la mise dans l’opération Messi, reste à savoir quelles évolutions ce dossier connaîtra.