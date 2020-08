Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l'opération Messi !

Publié le 27 août 2020 à 16h30 par Arthur Montagne mis à jour le 27 août 2020 à 17h04

Désormais disponible sur le marché, Lionel Messi est au cœur de toutes les attentions depuis l'annonce faite à la direction du FC Barcelone. Par conséquent, les grands clubs européens sont en alerte, et alors que Manchester City semble avoir pris de l'avance dans ce dossier, le PSG n'a pas dit son dernier mot.

Jamais un burofax n'aura autant fait parler. Et pour cause, c'est par ce biais que Lionel Messi a annoncé à la direction du FC Barcelone sa volonté de quitter le club, 20 ans après son arrivée. Une initiative qui a fait l'effet d'une bombe puisque l'un des plus grands joueurs de l'histoire se retrouve sur le marché. Pour le moment les conditions de son départ sont encore floues puisque Lionel Messi estime que la clause lui permettant de partir libre n'a pas encore expiré compte tenu du report de la fin de saison, tandis que le Barça assure l'inverse. Quoi qu'il soit, La Pulga a déjà plusieurs clubs qui se sont manifesté, à l'image de Manchester City, le grand favori dans ce dossier, notamment grâce à la présence de Pep Guardiola sur le banc des Citizens . Mais ce n'est pas tout, puisque le PSG n'a pas non plus l'intention de laisser filer une telle opportunité.

Leonardo contacte le clan Messi