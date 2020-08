Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Haaland désormais enclenchée par le Barça ?

Publié le 27 août 2020 à 19h30 par T.M.

Luis Suarez poussé vers la sortie par Ronald Koeman, le FC Barcelone doit donc désormais se trouver un nouvel attaquant. Plusieurs ont déjà été sortis dans les médias et voilà qu’une opération pourrait être enclenchée pour Erling Braut Haaland.

Quel sera le visage du FC Barcelone pour cette saison 2020-2021 ? On le sait, avec l’humiliation connue en Ligue des Champions, le club catalan souhaite entreprendre une énorme révolution et elle pourrait prendre une énorme ampleur. Actuellement, tout le monde est focalisé sur le départ de Lionel Messi, mais il y a quelques jours, c’est Luis Suarez qui retenait l’attention. Arrivé en 2014, El Pistolero commence à ressentir le poids des saisons à maintenant 33 ans. Un déclin physique qui a convaincu Ronald Koeman de ne pas l’inclure dans son projet au Barça. Par conséquent, le Néerlandais a décroché son téléphone pour avertir son joueur de se trouver un nouveau club. Luis Suarez se rapprochant de la porte de sortie, le FC Barcelone va également devoir penser à sa succession. Un dossier qui anime déjà la rubrique mercato…

Le FC Barcelone scrute un peu partout…

Qui viendra faire oublier Luis Suarez au FC Barcelone ? Depuis plusieurs mois désormais, un nom revient avec insistance : Lautaro Martinez. Aujourd’hui à l’Inter Milan, l’Argentin est perçu comme le successeur idéal de l’Uruguayen. Toutefois, les négociations avec les Lombards sont très compliqués pour le Barça, qui, compte tenu de ses difficultés financières actuelles, a mis ce dossier Lautaro Martinez en stand-by. Et alors que la machine pourrait prochainement être relancée, d’autres pistes sont étudiées en parallèle. Suite à la nomination de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, il a rapidement été question d’un intérêt pour Memphis Depay, sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OL. L’entraîneur néerlandais le connait d’ailleurs très bien pour avoir fait de lui son capitaine en sélection nationale. Mais Depay ne serait pas le seul Lyonnais à être ciblé par les Blaugrana puisque ce mercredi, Gianluca Di Marzio a également annoncé un intérêt pour Moussa Dembélé. Henrik Larsson, nouvel adjoint de Koeman, aurait même déjà appelé l’attaquant lyonnais.

… Et pense maintenant à Haaland !

Du côté des fans du FC Barcelone, ces pistes menant à Memphis Depay et Moussa Dembélé ne font pas forcément rêver. En revanche, la tendance pourrait bien être différente si l’on se fie aux dernières informations de Francesc Aguilar. Selon le journaliste espagnol, la direction blaugrana aurait décidé de se rapprocher du Borussia Dortmund en vue d’un possible transfert d’Erling Braut Haaland. A 20 ans, le Norvégien est le nouveau crack au poste d’attaquant, lui qui a démontré son talent tout au long de la saison. De quoi intéresser le Barça, qui aurait pourtant refusé Haaland il y a quelques mois, alors qu’il avait été offert sur un plateau par Salzbourg. Désormais, la tendance serait donc différente et face aux performance de l’attaquant de Lucien Favre, également vivement désiré par le Real Madrid, la direction culé envisagerait un possible transfert d’Erling Braut Haaland. Toutefois, alors que le Borussia Dortmund a écouté ce que les Blaugrana avaient à dire, un transfert ne serait clairement pas d’actualité.