Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann et Lionel Messi, destins croisés ?

Publié le 27 août 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’Antoine Griezmann était annoncé sur le départ à la fin de la saison, c’est finalement Lionel Messi qui devrait plier bagage cet été. Mais la recrue estivale du FC Barcelone aurait bien pris en considération un départ seulement un an après son arrivée en Catalogne.

C’est la grosse information de la semaine, ou plutôt la bombe qui va animer l’actualité du mercato lors des prochains jours : Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone. Mardi soir, la presse argentine et espagnole ont assuré que le capitaine du Barça avait communiqué ses envies d’ailleurs aux dirigeants blaugrana. D’ailleurs, l’Argentin compterait sur la clause dans son contrat lui permettant de quitter le club culé à chaque fin de saison, afin de faciliter son arrivée dans un autre club. L’heureux élu devrait être Manchester City sur le point de monter sur pied une opération pharaonique de 560M€ au total sur plusieurs années afin d’inclure Lionel Messi dans le City Football Group. Et les Skyblues sont déjà passés à l’action.

Manchester City tout près du but pour Messi, la libération pour Griezmann ?

D’après SPORT , Manchester City proposerait 100M€ en plus des services de Gabriel Jesus, de Bernardo Silva ainsi que d’Eric Garcia. En outre, La Cuatro a assuré que la délégation mancunienne se serait déjà rendue à Barcelone dans l’optique de trouver un accord final avec les dirigeants blaugrana. De son coté, Lionel Messi voudrait retrouver Pep Guardiola, son ancien entraîneur au FC Barcelone, en signant en faveur de Manchester City. Le départ de Lionel Messi se préciserait sérieusement alors qu’il était jugé comme étant absolument intransférable aux yeux de la direction du FC Barcelone. Et ce serait Antoine Griezmann le grand gagnant de ce revirement de situation. Au fil de la saison, le champion du monde tricolore a souffert au Barça où il a dû se contenter la plupart du temps du poste d’ailier gauche. Une situation telle qu’il aurait pris en considération un départ du FC Barcelone selon plusieurs médias. Et ces rumeurs ont été confirmées par un proche de Griezmann.

Le clan Griezmann confirme les velléités de départ du Français