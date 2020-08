Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une délégation présente à Barcelone pour le transfert de Messi !

Publié le 27 août 2020 à 20h00 par Th.B.

Bien que le PSG soit également dans le coup dans le dossier Lionel Messi, Manchester City aurait déjà l’accord du joueur et des dirigeants mancuniens se seraient rendus à Barcelone pour boucler cette opération.

Ça commence sérieusement à s’activer dans le feuilleton Lionel Messi. Depuis l’annonce de sa volonté de départ mardi soir par la presse argentine et espagnole, le capitaine du FC Barcelone est annoncé avec insistance du côté de Manchester City ou encore du PSG en embuscade dans cette opération. Néanmoins, les Skyblues feraient figure de favori et auraient déjà obtenu l’aval de Lionel Messi pour rejoindre le club ainsi que son accord sur les bases d’un contrat. Et Manchester City continuerait de faire le forcing pour le recruter.

La direction de City à Barcelone ?