Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord trouvé pour Lionel Messi ?

Publié le 27 août 2020 à 18h45 par Th.B.

En partance du côté du FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible de s’engager en faveur de Manchester City club avec lequel il se serait déjà entendu sur son futur salaire.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi n’aurait nullement l’intention de l’honorer. Lassé de la direction sportive et du projet du Barça , le capitaine du club culé souhaiterait aller voir ailleurs et le PSG ainsi que Manchester City seraient les deux clubs les plus aptes à l’accueillir cet été. En attendant qu’un accord puisse être trouvé entre les dirigeants du Barça ainsi que le clan Messi concernant sa clause lui permettant de mettre un terme à son contrat, l’Argentin aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec son éventuel futur club.

Lionel Messi et City d’accord sur le salaire