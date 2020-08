Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman… La crise au Barça va faire du bien à Griezmann !

Publié le 28 août 2020 à 5h00 par T.M.

Alors qu’une crise sans précédent frappe actuellement le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien en ressortir renforcer. Explications.

Pour Antoine Griezmann, la première saison au FC Barcelone aura finalement été plus un cauchemar qu’un rêve. Très attendu en Catalogne, le Français a finalement déçu, n’étant pas à la hauteur sur le terrain. Mais pour le joueur de 29 ans, cela n’était clairement pas simple de s’intégrer dans un vestiaire qui le souhaitait pas forcément, préférant le retour de Neymar, et d’évoluer à un poste qui n’était pas le sien. Griezmann a ainsi fait ce qu’il a pu, mais il devra désormais répondre clairement aux attentes pour sa deuxième saison au Barça. Et si le climat est actuellement délétère en Catalogne, cela pourrait ne pas être une si mauvaise que cela pour l’ancien de l’Atlético de Madrid.

Sans Messi et avec Koeman, Griezmann va enfin briller ?