Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est déjà promis au PSG ?

Publié le 28 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Lionel Messi étant déterminé à quitter le FC Barcelone cet été, le PSG serait bien positionné dans ce dossier à en croire plusieurs sources.

Ces derniers jours, l’actualité du football a notamment été marquée par les envies de départ de Lionel Messi, puisque la star argentine ne souhaite plus porter les couleurs du FC Barcelone, son club de toujours. Plusieurs points de chute ont rapidement été évoqués pour Messi comme Manchester City et l’Inter Milan, mais le média argentin TyC Sports a annoncé jeudi que le PSG offrait le contrat le plus colossal au joueur du Barça. Et une autre source estime que Lionel Messi pourrait bien atterrir au PSG cet été.

« À mon avis, il ira en France »