Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Ces révélations sur le malaise Griezmann dans le vestiaire !

Publié le 27 août 2020 à 16h00 par T.M.

Pour sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu de grandes difficultés. Il faut dire que dans le vestiaire, le Français ne serait pas forcément apprécié…

L’été dernier, dans le vestiaire du FC Barcelone, on attendait surtout le retour de Neymar. Toutefois, le Brésilien a été retenu par le PSG et c’est finalement Antoine Griezmann qui a rejoint l’effectif blaugrana. Pour le Français, le Barça n’a pas regardé à la dépense, levant sa clause libératoire fixée à 120M€ pour le chiper à l’Atlético de Madrid. Forcément, compte tenu de cet investissement, Griezmann avait une grosse pression sur les épaules. En effet, le joueur de 29 ans a déçu, mais il faut dire qu’il n’a pas vraiment été aidé en étant aligné à un poste qui n’est pas le sien et devant aussi faire avec un vestiaire visiblement contre lui.

Griezmann fait débat !