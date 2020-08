Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande victime de Messi déjà connue ?

Publié le 28 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG offrirait un contrat défiant toute concurrence à Lionel Messi, cette potentielle arrivée de l’attaquant du FC Barcelone pourrait plomber un autre joueur argentin du club de la capitale.

Lionel Messi vers le PSG cet été, faut-il vraiment y croire ? Le média argentin TyC Sports a lâché une petite bombe jeudi à ce sujet en assurant que l’offre contractuelle du club parisien était largement supérieure à celle des autres courtisans de Messi. Et comme l’attaquant argentin semble déterminé à quitter le FC Barcelone cet été, le PSG semble donc clairement en position de force. Mais à quoi ressemblerait alors l’attaque de Thomas Tuchel si l’entraîneur allemand comptait Messi dans ses rangs la saison prochaine ?

Icardi pourrait bien en faire les frais

Si on se base sur les dernières compositions d’équipe du PSG lors du Final 8 de Lisbonne, c’est bien Mauro Icardi qui pourrait être directement plombé par une arrivée de Lionel Messi. Le buteur argentin, qui n’a pas disputé la moindre minute de jeu en demi-finale contre Leipzig ni en finale contre le Bayern Munich, n’entre vraisemblablement pas dans les plans de Tuchel. Et en partant du principe que l’entraîneur allemand alignerait une attaque à 4, Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et donc Lionel Messi semblent désignés pour être titulaires. Au détriment d’Icardi…