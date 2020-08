Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est passé à l’action en coulisses pour Lionel Messi !

Publié le 28 août 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, qui souhaite quitter le FC Barcelone, Neymar s’activerait en coulisses pour convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre à Paris.

L’été dernier, Neymar souhaitait retourner au FC Barcelone afin d’évoluer de nouveau aux côtés de Lionel Messi. L’international brésilien est finalement resté à Paris, mais cela pourrait ne pas empêcher des retrouvailles entre les deux hommes… au PSG ! En effet, La Pulga souhaite quitter son club de toujours cet été, exténué au Barça en raison de la gestion de Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats sportifs engendrés par celle-ci, et le club de la capitale aimerait en profiter. À l’instar de Manchester City, qui aurait de l’avance dans le dossier, le PSG se verrait bien accueillir Lionel Messi cet été pour former un trio d’attaque historique composé de Neymar, Kylian Mbappé et du sextuple lauréat du Ballon d’Or. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, il se pourrait que l’ancien joueur de Santos soit le meilleur allié du club de la capitale dans cette optique.

Neymar et Lionel Messi discuteraient tous les jours !