Mercato - Barcelone : Le bras de fer continue entre Messi et Bartomeu !

Publié le 28 août 2020 à 11h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a pris la décision de quitter le FC Barcelone, un énorme bras de fer a été engagé avec le président Blaugrana Josep Maria Bartomeu, ce dernier ne souhaitant pas se séparer de lui. Et la confrontation entre les deux hommes pourrait bien continuer…

Le FC Barcelone traverse une véritable crise. Après l’humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich, les Blaugrana ont connu une grosse restructuration, avec les départs d’Abidal et Setien, et l’arrivée de Koeman. Par la suite, l’institution et le monde entier a été secoué par la demande de départ de Lionel Messi, transmise via burofax il y a quelques jours. Un véritable bras de fer semble être lancé entre la Pulga et Josep Maria Bartomeu, et ce dernier pourrait bien s’éterniser…

Bartomeu prêt à démissionner pour Messi ?

Ainsi, comme révélé par la TV3 ce jeudi soir, Josep Maria Bartomeu semble prêt à tout pour faire en sorte que Lionel Messi reste au FC Barcelone. En effet, ce dernier serait effectivement prêt à démissionner si la Pulga le lui demandait comme condition pour rester au Barça. Le vice-président des Blaugrana , Jordi Cardoner, devrait donc assumer le rôle de président jusqu’à ce que le prochain, élu au mois de mars prochain, prenne le relais. Les conditions de cette démission auraient été transmises à Jorge Messi, le père et agent de l’international argentin, qui devra donc parler publiquement et demander publiquement la démission de Bartomeu afin que celui-ci accède à sa demande. Par ailleurs, Bartomeu n’envisagerait pas du tout un départ libre de Messi, et affirmerait que pour le faire partir, il faudra débourser les 700M€ de sa clause libératoire, puisque la Pulga n’est pas considéré comme indésirable par Ronald Koeman, le nouvel entraîneur en poste à Barcelone. Cependant, le bras de fer pourrait bien continuer encore longtemps, car de son côté, Lionel Messi n’aurait aucune intention de changer ses plans…

Messi veut toujours un transfert libre