Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Atlético de Madrid a tenté le coup pour Antoine Griezmann !

Publié le 28 août 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait un temps pensé à se séparer d’Antoine Griezmann en le renvoyant à l’Atlético de Madrid, le club de la capitale espagnole aurait formulé une offre pour le moins surprenante aux Catalans afin de faire revenir l’international français.

En difficulté toute la saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann a songé pendant un temps à quitter le club catalan. C’est du moins ce qu’a affirmé son ancien agent Eric Olhats sur l’antenne de RMC Sport ce jeudi, précisant que l’attaquant arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid contre 120M€ l’été dernier ne souhaitait pas revivre une saison comme celle qu’il a traversée en 2019/2020. Plus encore, à en croire les informations publiées par MARCA ce vendredi, Josep Maria Bartomeu aurait lui-aussi songé à mettre fin précipitamment à l’aventure du Champion du Monde 2018 au Barça en proposant à l’Atlético de Madrid un échange entre Antoine Griezmann et Joao Félix. Une offre à laquelle le président du Barça se serait vu adresser un non catégorique de la part de Gil Marin, qui loue une confiance absolue en l’international portugais. Cependant, le président de l’écurie entrainée par Diego Simeone aurait malgré tout formulé une contre-proposition au club catalan par la suite.

Antoine Griezmann échangé contre Thomas Lemar et Diego Costa ?