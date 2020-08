Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable idée de Bartomeu pour se séparer de Griezmann !

Publié le 28 août 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann a pensé pendant un temps à quitter le FC Barcelone cet été, le club catalan aurait songé à la possibilité de l’échanger contre un joueur de l’Atlético de Madrid.

« Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Et puis il y a eu tout ce que l’on sait. Je confirme qu’il y a eu une conversation avec (Ronald) Koeman qui l’a rassuré qui lui a fait part de ses projets et lui a fait part du fait qui le considérait comme un joueur important pour l’avenir », a lâché ce jeudi Eric Olhats sur l’antenne de RMC Sport . Ce faisant, l’ancien agent d’Antoine Griezmann a confirmé que l’international français avait songé à quitter le FC Barcelone cet été, un an seulement après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid contre 120M€. N’ayant jamais réussi à s’adapter chez les Blaugrana et mal à l’aise au sein du club catalan, l’ancien attaquant de la Real Sociedad a pensé à claquer la porte puisqu’il ne souhaite pas revivre une saison comme celle qu’il a traversée en 2019/2020. Et à en croire les dernières révélations venues d’Espagne, il se pourrait que la volonté d’Antoine Griezmann de quitter le Barça n’était pas unilatérale.

Le Barça aurait songé à un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix, mais…