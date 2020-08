Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman à fond sur un joueur de Jürgen Klopp ?

Publié le 28 août 2020 à 9h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Ronald Koeman va tenter de renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone la saison prochaine, et a donc ciblé Donny Van de Beek. Cependant, une autre piste commencerait à se dégager pour l’entrejeu des Blaugrana…

Ronald Koeman n’aura pas la tâche facile sur le marché des transferts. Entre son arrivée qui fait suite à l’humiliation subie en Ligue des Champions par le FC Barcelone face au Bayern Munich, et l’annonce du départ de Messi, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’arrive pas dans les meilleures conditions sur le banc du Barça. Cependant, l’ancien joueur Blaugrana prend son rôle très au sérieux, et a déjà commencé à prospecter sur le marché des transferts afin de renforcer son équipe, tout en annonçant à ses joueurs qui serait conservé ou non. Comme révélé par le10sport.com , Donny Van de Beek fait partie de ses priorités. Cependant, Koeman aurait désormais un autre joueur dans le viseur…

Wijnaldum ciblé ?