Mercato - PSG : Neymar prend les choses en mains pour Lionel Messi !

Publié le 28 août 2020 à 8h45 par A.M.

Alors que le PSG semble s'être positionné pour attirer Lionel Messi, qui a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le FC Barcelone, Neymar ferait déjà le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Paris.

Dans les prochains jours, Lionel Messi devrait changer de clubs. L'international argentin a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le FC Barcelone et visiblement, sa décision semble irréversible. Désormais, reste à savoir où il rebondira après avoir passé 20 ans sous les couleurs catalanes. Dans cette optique, deux clubs semblent se détacher, à savoir le PSG et Manchester City. Les Citizens semblent très avancés dans ce dossier, mais le club de la capitale n'a pas dit son dernier mot.

Messi et Neymar ont discuté du PSG

Et pour cause, selon les informations de Téléfoot La Chaîne , le PSG possède avec Neymar un atout crucial dans ce dossier. D'ailleurs, la star brésilienne a déjà discuté avec Lionel Messi au sujet d'une éventuelle arrivée à Paris. Très épanoui au sein du club de la capitale, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar aurait vanté les mérites du PSG à La Pulga et ainsi évoqué la possibilité de se retrouver à Paris après avoir évolué ensemble au FC Barcelone entre 2013 et 2017. Cependant, c'est toujours Manchester City qui est en avance dans ce dossier.