Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les raisons du départ de Lionel Messi dévoilées ?

Publié le 27 août 2020 à 21h00 par La rédaction

Lionel Messi a provoqué un véritable séisme sur la planète foot en demandant un départ. Cependant, l’international argentin n’a pas encore divulgué les raisons de son départ. Et celles-ci pourraient bien être révélées…

Lionel Messi a secoué le monde entier avec sa demande de départ. Via un burofax, la Pulga aurait demandé à quitter le FC Barcelone. Les dirigeants Blaugrana , qui auraient l’intention de le garder le plus longtemps possible, pourraient bien avoir la tâche difficile, puisque l’international argentin serait dans le viseur de Manchester City, du PSG, de l’Inter Milan ou encore de la Juventus, tous bien décidés à recruter la Pulga . Et les raisons de son départ pourraient être dévoilées…

« Messi en avait assez des mots dépensés et de l’incompétence ».