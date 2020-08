Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, la clé de l’opération Messi ?

Publié le 27 août 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que Josep Maria Bartomeu pourrait démissionner afin que Lionel Messi poursuive sa carrière au FC Barcelone, la star du club blaugrana aurait décidé de partir que le président reste en poste ou non.

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Lionel Messi. Au départ, avant que l’information selon laquelle l’Argentin souhaitait aller voir ailleurs ne soit divulguée, l’Inter formulait un intérêt concret pour Messi bien que les hommes forts de l’institution nerazzurri aient toujours publiquement qualifié cela de « fantacalcio ». Mais depuis mardi soir, toutes les cartes sont redistribuées. Manchester United, la Juventus et surtout Manchester City seraient sur les rangs. Le club entraîné par Pep Guardiola, ancien coach de Messi au FC Barcelone, aurait l’avantage dans la course à la signature de la star du Barça . Le PSG serait un sérieux concurrent à en croire les informations de TyC Sports. Mais au coeur de tout cela, Josep Maria Bartomeu souhaiterait faire son maximum afin de conserver Lionel Messi et serait d’ailleurs prêt à démissionner pour parvenir à ses fins.

La démission de Bartomeu ne changerait rien

Néanmoins, le président du FC Barcelone ne devrait pas pouvoir inverser la tendance. Journaliste argentine, Veronica Brunati a assuré sur son compte Twitter que la continuité de Josep Maria Bartomeu n’influerait en aucun cas sur la décision finale et arrêtée de Lionel Messi. En effet, l’Argentin aurait choisi de quitter le FC Barcelone et ce, quoi que Bartomeu décide de faire concernant sa position personnelle. Lionel Messi ne verrait plus le Barça comme étant un projet sportif viable et à la hauteur de ses ambitions de au plus haut niveau.