Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi s'apprête à faire une annonce fracassante !

Publié le 27 août 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Au cœur de toutes les discussions et toutes les rumeurs après avoir annoncé à sa direction sa volonté de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi s'apprêterait à prendre la parole afin d'exposer son point de vue concernant sa situation et ainsi justifier son choix.

Depuis mardi soir, le monde du football est en ébullition. Et pour cause, Lionel Messi a envoyé un burofax à sa direction afin d'annoncer sa décision de quitter le FC Barcelone. Et bien que du côté du Barça on continue de croire à un invraisemblable retournement de situation, le départ de La Pulga semble acté bien que sa future destination ne soit pas encore connue, tout comme les conditions dans lesquels il pourrait quitter la Catalogne. Lionel Messi estime qu'il peut toujours partir libre en activant une clause dans son contrat qui a expiré le 10 juin. Mais la fin de la saison ayant été repoussée, l'entourage du joueur estime que la clause est toujours valable, ce que contredit le club blaugrana . Quoi qu'il en soit, cela ne change rien au choix de Lionel Messi dont les motivations sont encore floues.

Messi va sortir du silence !