Mercato - Barcelone : Griezmann impliqué dans un échange XXL ? La réponse !

Publié le 28 août 2020 à 12h00 par D.M.

Le média espagnol Marca a indiqué ce vendredi que le FC Barcelone aurait proposé à l’Atlético un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix. Une information démentie par le club catalan.

Arrivé au FC Barcelone lors du dernier mercato estival en provenance de l’Atlético, Antoine Griezmann a vécu une saison compliquée en raison de sa position inhabituelle sur le terrain, mais aussi de supposées tensions avec certains cadres du vestiaire. Une situation qui aurait poussé le Français à envisager un départ cet été à en croire son ancien agent Eric Olhats : « Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Je confirme qu’il y a eu une conversation avec (Ronald) Koeman qui l’a rassuré qui lui a fait part de ses projets et lui a fait part du fait qui le considérait comme un joueur important pour l’avenir. » Le FC Barcelone aurait également songé à se séparer d’Antoine Griezmann après la défaite en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) et un transfert du joueur à l’Atlético aurait été envisagé.

L’Atlético aurait tenté de rapatrier Griezmann