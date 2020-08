Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez avait un plan parfait pour son avenir !

Publié le 28 août 2020 à 13h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Luis Suarez est sur les tablettes du PSG, sur demande des propriétaires du club à Doha. Cependant, ce dernier avait initialement un plan concernant son avenir, chamboulé par les dirigeants Blaugrana…

Luis Suarez a vu ses plans chamboulés par le FC Barcelone. Avec la révolution qui est en train de s’installer du côté du Barça, l’international uruguayen devrait être libéré de son contrat dès cet été, alors qu’initialement, son bail chez les Blaugrana courait pour une saison supplémentaire. Comme révélé par le10sport.com , le PSG se tient à l’affût, sur commande des propriétaires à Doha, comme c’est également le cas de Bennacer (AC Milan). Cependant, Suarez avait échafaudé un plan parfait pour son avenir…

Un départ libre en 2021 initialement prévu