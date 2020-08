Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le projet colossal du Qatar !

Publié le 28 août 2020 à 10h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, le PSG aurait bel et bien l’intention de tenter sa chance dans ce dossier afin d’aligner un trio d’attaque historique.

Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats sportifs que celle-ci a engendré, Lionel Messi a pris la décision de quitter le FC Barcelone cet été à un an du terme de son contrat. L’international argentin a même d’ores et déjà informé son club de toujours de sa volonté en transmettant un burofax à sa direction ce mardi. De quoi mettre en alerte plusieurs clubs européens, et tout particulièrement le PSG et Manchester City. Les deux écuries aimeraient en effet s’attacher les services de Lionel Messi prochainement et travailleraient dans cette optique ces dernières heures. Et bien que les Citizens auraient une longue d’avance dans le dossier, le club parisien aurait bien l’intention de tout tenter afin d’attirer La Pulga .

Le PSG aimerait disposer d’un trio Messi-Neymar-Mbappé !