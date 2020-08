Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait fait passer un énorme message à Guardiola !

Publié le 28 août 2020 à 9h00 par D.M.

Après la lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, Lionel Messi aurait contacté Pep Guardiola afin d’évoquer un possible transfert à Manchester City.

Le feuilleton Messi va animer ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant aurait fait part à ses dirigeants de son envie de quitter le FC Barcelone cet été. Une décision qui fait suite à la lourde défaite de l’équipe catalane en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Plusieurs clubs resteraient attentifs à la situation et espéreraient mettre la main sur Lionel Messi. Le PSG, notamment, voudrait profiter de la situation et s’offrir l’Argentin, même si l’opération parait compliquée pour des raisons économiques. Selon la presse étrangère, c'est Manchester City qui serait le mieux placé pour accueillir La Pulga la saison prochaine. D’autant plus que le joueur privilégierait cette destination.

Messi a personnellement appelé Guardiola