Mercato - Barcelone : Neymar, Mbappé... Le PSG doit-il sacrifier une star pour recruter Messi ?

Publié le 28 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain semble bien décidé à se lancer dans la course pour recruter Lionel Messi. Un dossier qui s'annonce complexe d'un point de vue financier, sauf si Kylian Mbappé ou Neymar était vendu. Mais le PSG doit-il prendre ce risque ?

Vingt ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi devrait quitter le club blaugrana dans les prochains jours. C'est en tout cas l'annonce qu'il aurait faite à sa direction. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football va donc se retrouver sur le marché, et bien évidemment, cela ne passe pas inaperçu. Manchester City semble très intéressé et en pole position pour récupérer La Pulga . Mais le PSG ne compte pas laisser pas sa chance sans se battre. Ainsi, mercredi soir, une source proche du PSG assurait à RMC Sport que « ce ne serait pas professionnel de ne pas étudier la faisabilité d'une opération comme celle de Lionel Messi . » Mais cette opération s'annonce très chère et seule une énorme vente permettrait d'attirer Lionel Messi. Quel choix doit faire le PSG ?

Vendre Mbappé ou Neymar, la seule solution pour avoir Messi ?