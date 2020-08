Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour quitter le Barça, Messi va devoir aller au clash !

Publié le 28 août 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Désireux de claquer la porte sentant que le projet sportif n’est plus en phase avec ses aspirations personnelles, Lionel Messi ne pourrait pas quitter le FC Barcelone facilement. Le club culé camperait d’ailleurs sur ses positions…

Lionel Messi est plus proche que jamais de quitter le FC Barcelone. Au cours de ses 20 ans en Catalogne, l’international argentin n’a pas fait autant le forcing pour changer de club. Et en début de semaine, le capitaine blaugrana aurait demandé à ses dirigeants qu’ils le laissent partir. C’est l’information que TyC Sports a communiqué et qui a été confirmée par la Onda Cero . Qui pourrait bien recruter Lionel Messi ? Afin de faciliter son départ et son incorporation dans une nouvelle équipe, l’Argentin compterait sur la clause qui figure dans son contrat lui permettant de quitter quand bon lui semble le FC Barcelone à chaque fin de saison. Le PSG et Manchester City tiendraient la corde, bien que le club mancunien semblerait avoir la préférence de Messi. Mais une issue pacifique peut-elle être trouvée ?

Une réunion au sommet réclamée par le clan Messi

D’après les informations de SPORT et d’ El Periodico , Lionel Messi et ses proches refuseraient de voir le FC Barcelone réclamer les 700M€ de la clause libératoire du joueur aux clubs intéressés. En ce sens, le capitaine du Barça voudrait que son clan s’entretienne avec les dirigeants du club culé dans l’optique qu’un accord à l’amiable soit trouvé. Malgré tout très attaché au FC Barcelone, Messi n’aurait nullement l’intention de partir en froid avec ses dirigeants et de forcer son départ pour rejoindre Manchester City ou encore le PSG. Cependant, il se pourrait bien que le FC Barcelone ne soit pas d’humeur diplomate en ces temps difficiles alors que le club blaugrana serait en pleine reconstruction avec l’arrivée de Ronald Koeman.

Le Barça refuse de faciliter le départ de Messi !