Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Messi… Vers un incroyable retournement de situation ?

Prêt à claquer la porte du Barça, Lionel Messi est chaudement courtisé par Manchester City et le PSG. Mais un coup de théâtre n’est pas à exclure… Explication.

Lionel Messi semble avoir été très clair avec son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, ainsi qu’avec ses dirigeants. L’Argentin aux six Ballon d’Or veut quitter le FC Barcelone dès cet été, sans attendre la fin de son contrat qui se termine en juin 2021. Lassé par la gestion du club catalan, Messi claque la porte et imagine un avenir loin de Barcelone, lui qui semblait être le joueur d’un seul et même club. Courtisé par Manchester City et le PSG, Lionel Messi voit les deux écuries européennes se mettre à genoux pour tenter de le convaincre. Et si City semble avoir tous les arguments pour le signer, Paris a clairement sa chance dans ce dossier.

Si Bartomeu s’en va…

Mais dans le dossier Messi, un retournement de situation n’est pas à exclure. Aussi incroyable que l’annonce de son départ, la possibilité qu’il fasse demi-tour est également une possibilité. En effet, le président Bartomeu, qui cristallise la majeure partie des tensions au Barça, a proposé de démissionner pour permettre au club de conserver Lionel Messi. Et si cette démission changeait tout dans la tête de la star argentine ? En désaccord profond avec son président, Lionel Messi pourrait faire le choix de rester si son nouvel « ennemi » décidait de plier bagage. Un scénario qui ne ferait pas les affaires de Manchester City ni du PSG, mais qu’il faut prendre en compte.