Mercato - Barcelone : Un destin à la Xavi et Iniesta pour Messi ?

Publié le 28 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Lionel Messi voudrait avoir le même traitement de faveur que Xavi et Iniesta et quitter le FC Barcelone libre cet été. Mais les dirigeants ne l’entendraient pas de cette oreille.

Un tremblement de terre a secoué la planète football. Présent au FC Barcelone depuis le début de sa carrière, Lionel Messi voudrait quitter son club cet été. L’Argentin aurait fait part de sa décision à ses dirigeants et n’aurait aucune intention de changer d’avis. Le joueur voudrait utiliser une clause qui lui permet de résilier unilatéralement son contrat et voudrait quitter le FC Barcelone libre comme ce fut le cas avec Andres Iniesta et Xavi.

Messi déterminé à partir libre cet été