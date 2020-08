Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar affronte un concurrent XXL pour Luis Suarez !

Publié le 28 août 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG alors que le FC Barcelone le pousserait vers la sortie cet été, Luis Suarez pourrait finalement prendre la direction de… la Juventus !

En plus du feuilleton Lionel Messi dont les envies de départ du FC Barcelone font couler beaucoup d’encre, l’avenir de Luis Suarez s’avère plus que jamais incertain. En effet, depuis sa nomination sur le banc du club catalan, Ronald Koeman aurait signifié au buteur uruguayen qu’il ne compterait plus sur lui, et il souhaiterait se débarrasser de Suarez. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, les hautes instances du PSG au Qatar dont chargé Leonardo de recruter le numéro 9 du Barça cet été afin de remplacer Edinson Cavani. Mais le PSG aura fort à faire dans ce dossier.

La Juventus à fond sur Suarez ?