Mercato - PSG : Ces énormes révélations sur le dossier Messi à Paris !

Publié le 28 août 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que la presse assure que Leonardo cultiverait le désir de recruter Lionel Messi, le directeur sportif du PSG ne serait pas transcendé par cette possibilité. Explications.

Après Neymar en 2017, le PSG pourrait chiper une autre star au FC Barcelone en la personne de Lionel Messi. En effet, le capitaine du club culé aurait assuré selon TyC Sports et la Onda Cero qu’il cultivait le désir d’aller voir ailleurs cet été. Le PSG serait l’une des deux grosses possibilités qui se présentent avec Manchester City. D’après L’Équipe , Leonardo se serait même déjà entretenu avec Jorge Messi, père de Lionel Messi qui lui aurait fait savoir que le choix de son fils se portait sur les Skyblues . Bien que cela ne veuille pas concrètement dire que les chances du PSG sont nulles dans cette opération, ce dossier ne serait pas porté par Leonardo en personne.

Leonardo pas emballé par le dossier Messi, des priorités ailleurs