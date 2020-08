Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria monte au créneau dans le feuilleton Messi !

Publié le 28 août 2020 à 16h45 par Th.B.

Alors que plusieurs médias ont assuré que Neymar se serait entretenu avec Lionel Messi concernant une éventuelle arrivée au PSG cet été, le compatriote du capitaine du FC Barcelone Angel Di Maria en aurait fait de même.

Et si Lionel Messi débarquait au PSG ? Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, l’un des rêves des propriétaires parisiens serait de recruter ou Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi à terme. Cet été, les noms des deux stars mondiales du football ont été liés au PSG. Et ces dernières heures, c’est celui de Lionel Messi qui revient avec insistance, le joueur ayant fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait mettre un terme à leur collaboration de 20 ans. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, un match entre le PSG et Manchester City aurait lieu pour le recrutement de Lionel Messi. Et Paris jouerait avec ses armes.

Après Neymar, Di Maria aurait appelé Messi