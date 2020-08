Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City, Paris… Lionel Messi a tranché !

Publié le 28 août 2020 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi aurait d’ores et déjà tranché entre ses deux principaux prétendants que seraient le PSG et Manchester City.

Présent depuis vingt ans dans l’effectif du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait braquement mettre fin à son aventure en Catalogne prochainement. Et pour cause, exténué en raison des mauvaises décisions de Josep Maria Bartomeu et des résultats sportifs engendrés par celles-ci, l’international argentin a pris la décision de claquer la porte cet été et en a déjà informé la direction du Barça par le biais d’un burofax ce mardi. De quoi mettre en alerte le PSG et Manchester City, qui souhaiteraient tout deux attirer celui qu’on surnomme La Pulga malgré ses 33 ans. Cependant, il se pourrait que la course à la signature du sextuple Ballon d’Or ait d’ores et déjà été remportée par l’écurie britannique…

Lionel Messi aurait choisi de rejoindre Manchester City !