Mercato - PSG : Leonardo s’active pour recruter Lionel Messi !

Publié le 28 août 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone et qu’il est annoncé dans le viseur du PSG, Leonardo serait passé à l’action auprès du clan du joueur dans l’optique d’enrôler l’attaquant argentin.

Et si Lionel Messi et Neymar rejouaient ensemble… au PSG ? Improbable il y a encore quelques jours, cette possibilité semble prendre de plus d’ampleur ces dernières heures. En effet, l’international argentin souhaite quitter le FC Barcelone en raison de son conflit ouvert avec Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats du Barça ces dernières années. Manchester City aimerait ainsi profiter de la situation pour attirer celui qu’on surnomme La Pulga , tout comme le PSG. Et si les Citizens seraient pour l’heure en avance sur le dossier, le club de la capitale n’aurait pas l’intention de laisser l’écurie de Pep Guardiola conserver son avantage et serait d’ores et déjà passé l’action auprès de l’entourage de l’attaquant de 33 ans.

Leonardo aurait appelé Jorge Messi !