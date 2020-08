Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar peut se retrouver au coeur d'un nouveau transfert historique !

Publié le 28 août 2020 à 12h30 par La rédaction

Déjà devenu le transfert le plus cher de l’histoire du football lors de son arrivée au PSG en 2017, Neymar pourrait de nouveau se retrouver au cœur d’un nouveau transfert qui pourrait bel et bien rentrer dans l’histoire…

Neymar pourrait encore se retrouver au cœur du mercato du PSG. Depuis son arrivée au PSG en 2017 contre 222M€, l’international brésilien détient toujours le record du transfert le plus cher de l’histoire du football. Cependant, ce dernier pourrait bien se retrouver rapidement au cœur d’un nouveau transfert qui marquera l’histoire, alors que son ancien mentor au FC Barcelone, Lionel Messi, a annoncé qu’il souhaitait quitter le Barça via un burofax adressé aux dirigeants. Un véritable séisme pour les Blaugrana , qui ne souhaiteraient pas le laisser filer aussi facilement…

Neymar prend les choses en main

Ainsi, comme révélé par Téléfoot la chaîne , le PSG dispose d’un atout de taille pour faire venir la Pulga cet été : Neymar. En effet, la star parisienne aurait déjà discuté avec Lionel Messi au sujet du club de la capitale, et aurait vanté le PSG auprès de Messi afin de tenter de le convaincre de rejoindre la Ligue 1 Uber Eats, et ce malgré l’intérêt grandissant de Pep Guardiola et de Manchester City. SI les Citizens continuent d’avoir de l’avance dans ce dossier, Neymar pourrait jouer un rôle très important dans ce dossier. Selon les informations de Sky Sports , l’international brésilien aurait par ailleurs demandé l’arrivée de Messi à sa direction, et servirait donc d’intermédiaire, mais le club reste inquiet en cas de réalisation d’une telle opération, notamment en raison de l’UEFA et des sanctions du Fair-play financier qui pourrait guetter…

Un énorme retournement de situation